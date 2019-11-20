Россию нужно "вжарить" на деньги: Зеркаль высказалась о компенсациях Украине

Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России, заявила Елена Зеркаль / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая покидает должность в МИД Украины, заявила, что официальный Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России, если Международный суд ООН вынесет решение о победе Украины в деле, которое касается Крыма и Донбасса.

Решение суда может быть известно примерно в 2022 году.

"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения относительно ущерба в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", - сказала Зеркаль в эфире программы Он воно як.

Компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму, отметила замминистра. Зеркаль считает, что "вжарить" Россию на деньги после решения суда надо.

"Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!", - сказала дипломат.

Стоит отметить, что Зеркаль процитировала фразу журналистов, говоря о том, что Россию нужно "вжарить".

Напомним, Международный суд ООН в Гааге назначил крайний срок ответа России по иску Украины о нарушении Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В частности, Россия должна подготовить документы в ответ на украинский иск до 8 декабря 2020 года.

Ранее Международный суд ООН признал себя обладающим юрисдикцией рассматривать спор Украины против России о нарушении Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как известно, Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года. РФ обвиняют, в частности, в предоставлении оружия, катастрофе самолета Малазийских авиалиний, обстрелах Мариуполя и Краматорска, уничтожении гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи, взрыве во время мирного собрания в Харькове и многих других злодеяниях.