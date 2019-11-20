Зеркаль объявила о своем уходе из МИД Украины и объяснила причину

Елена Зеркаль уходит с поста в МИД Украины / Фото: УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая ранее объяснила успех Украины в Гаагском суде, собирается выполнить свое последнее задание на посту и покинуть должность в МИД Украины.

По словам Зеркаль, на этой неделе она проведет процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу, которое касается украинских моряков и военных кораблей, которые год назад задержала Россия.

"Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли и будут стоять, я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и сомневался, а можно ли это сделать", - сказала Зеркаль 24 каналу.

Читайте также"Недостаточно жестко": Зеркаль рассказала о привлечении Путина к ответственностиНа вопрос о том, почему она не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может сопротивляться России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента. По ее словам, этот указ вышел до того, как с ней поговорили об этом. В результате Зеркаль отказалась от должности в ОП.

Позже Елена Зеркаль рассказала о причинах конфликта между экс- главой МИД Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.