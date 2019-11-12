"Победили россиян на их поле": Зеркаль объяснила успех Украины в Гаагском суде

Елена Зеркаль / УНИАН

Украинская сторона сумела добиться победы в Гаагском суде, и теперь Российской Федерации придется отвечать в нем за финансирование терроризма и расовую дискриминацию на аннексированном полуострове Крым.

С таким заявлением выступила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль на брифинге.

"Мы одержали победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян. Это поле международного права и дипломатии. В этом году это уже вторая наша победа", – подчеркнула она, комментируя решение Международного суда ООН о том, что у него есть юрисдикция рассматривать инициированное Киевом дело "Украина против Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, ранее Елена Зеркаль рассказала о перспективах привлечения к ответственности президента Российской Федерации Владимира Путина. До этого она рассказала, о чем хозяин Кремля "торгуется" с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.