Зам Климкина увольняется: Зеркаль объяснила, почему уходит из МИД

Елена Зеркаль / УНИАН

Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Павла Климкина по вопросам европейской интеграции, решила закончить свою работу в ведомстве.

Свое решение она озвучила в интервью порталу ВВС.

"Уже исполняется 5 лет, как меня назначили на должность заместителя главы МИД. И за эти годы мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые мы ставили перед собой в тех плоскостях, где работали. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. Этим я буду завершать свою каденцию в МИД", – заявила Зеркаль.

Кроме того, чиновница уточнила, что после недавней истории с якобы предложением ей должности заместителя в Администрации президента Владимира Зеленского с ней больше никто не связывался по поводу работу в государственном аппарате.

"Жизнь продолжается. Думаю, надо дать возможность поработать другим", – подытожила Зеркаль.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Елена Зеркаль внезапно отвергла должность заместителя главы АП. Позднее она лично пролила свет на причины конфликта Павла Климкина и президента Владимира Зеленского.