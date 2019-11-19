Иск Украины против РФ: суд ООН потребовал от Москвы ответ и поставил дедлайн

Международный суд ООН рассматривает иск Украины проив РФ / twitter.com/MFA_Ukraine

Международный суд ООН в Гааге назначил крайний срок ответа России по иску Украины о нарушении Кремлем Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Россия должна подготовить документы в ответ на украинский иск до 8 декабря 2020 года, говорится в сообщении на сайте суда.

"Суд... установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи Россией контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — сказано в решении Международного суда ООН.

Напомним, ранее Международный суд ООН признал себя обладающим юрисдикцией рассматривать спор Украины с Россией.