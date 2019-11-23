Начальник Генштаба пригрозил чистками после новых взрывов в Балаклее

В Балаклее прогремели смертельные взрывы / @suspilne.kharkiv

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал новую трагедию на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области.

По его словам, причиной взрывов стала служебная халатность, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается", - сказал Хомчак в интервью Укринформу.

Читайте такжеСмертельные взрывы в Балаклее: число жертв возрослоПри этом он отверг предположение о том, что последние события в Балаклее связаны с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдет из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность - она порождает только больший беспорядок и опасность", - добавил Хомчак.

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Напомним, по предварительным данным оперативной группы Генерального штаба Украины, взрывы на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в г.Балаклея Харьковской области могли произойти из-за возгорания двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса Куб.