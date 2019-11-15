На артскладах в Балаклее снова гремят взрывы: СМИ рассказали о раненых

В Балаклее снова гремят взрывы на артскладах / @suspilne.kharkiv

В Балаклее Харьковской области, в пятницу, 15 ноября, в районе военного склада с боеприпасами прогремели мощные взрывы.

По данным Министерства обороны Украины, произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

Спасатели также подтвердили информацию о ЧП, но пообещали рассказать подробности позже, передает UA: Харків.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", - рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По словам мэра города Ивана Столбового, взрывы произошли на территории арсенала.

В соцсетях уже опубликовано видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым, и взрываются снаряды.

Новые взрывы в Балаклее / @suspilne.kharkiv

Как сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, в районе военного склада в Балаклее Харьковской области саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.

"По информации от ГСЧС, которую мы получили по оперативной линии, около 14.30 было слышно около 20 взрывов. В настоящее время взрывов нет. Туда сразу было оперативно направлено пожарный танк и пожарный автомобиль", - сказал он в комментарии УНИАН.

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По словам Сеника, на технической территории арсенала в Балаклее военные саперы проводили соответствующие работы. "Они осуществляли подрыв тех боеприпасов, которые не подлежат транспортировке. Ситуация контролируется, оснований для волнений нет. Опасности как для личного состава, так и для местного населения нет", - заверил Сеник.

Напомним, в марте 2017 года в Балаклее начались взрывы и пожар на крупнейшем в Украине складе боеприпасов. Позже стало известно, что в результате инцидента есть жертвы.