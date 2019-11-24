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В Севастополе оккупанты высушили озеро для застройки земли

24 ноября 2019, 01:27

Местным жителям свои действия власти объяснили ремонтом плотины.

Еще год назад озеро было полноводным / Фото: скриншот из видео

В Севастополе в аннексированном Крыму пророссийские власти спустили воду с туристского пруда, расположенного между Орлиным и Кизиловым, чтобы использовать земли для застройки.

Как сообщает НТС Севастополь, жители Байдарской долины бьют тревогу, поскольку исчезло популярное место отдыха.

Еще в октябре 2018 года озеро было полноводным, однако в конце года власти начали сброс воды, который продолжался несколько месяцев. Жителям пояснили, что меры вынужденные из-за аварийного состояния водоема. Однако в оговоренные сроки дамбу так и не отремонтировали, но стало известно, что его передали компании Азбука туризма под застройку.

Жители возмущены, поскольку пропало не только место отдыха, но урожай близлежащих земельных участков, на которые осуществлялся полив. Также у людей в домовладениях пропала в колодцах вода, теперь они вынуждены углублять за свой счет.

Крымчане собирают подписи, чтобы власти услышали их и вернули озеро, однако реакции пока не последовало.

Напомним, глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Позже член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского напрасно разрабатывает стратегию возвращения Крыма, поскольку полуостров никогда не вернется в состав Украины.

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