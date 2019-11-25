"Дезинформация - госизмена": глава Минкульта погрозил украинским журналистам

Владимир Бородянский / УНИАН

Глава министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский озвучил инициативу - дескать, необходимо вводить уголовную ответственность для работников СМИ, распространяющих "дезинформацию" и заказные материалы (пресловутую "джинсу").

По его мнению, дезинформация и проплаченная журналистика - угроза нацбезопасности Украины, сообщает НВ.

"Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому", - заявил Бородянский.

При этом министр разъяснил, что первую очередь криминализованы будут отношения между заказчиком "джинсы" и журналистами.

"Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я как некое третье лицо пришел к вам и сказал — вот вам 10 тысяч долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тысяч долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", — подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Бородянский высказался по поводу закона о языке. До этого он рассказал, как история поможет Украине в войне с Россией.