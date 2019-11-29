Аномалия под Николаевом: на берег выбросило множество мертвых медуз

Медузы выбросились на берег / Фото Facebook Наталия Панаший

Летом 2019 года медузы в Азовском море массово атаковали отдыхающих и местных жителей. Теперь их заметили в районе пресноводного Днепро-Бугского лимана.

Жительница Николаевской области Наталья Панаший сообщила, что на берег в селе Лиманы под Николаевом выбросило множество мертвых медуз. Фото и видео аномалии она опубликовала в Facebook.

"Откуда тысячи медуз? Вижу впервые… Позвонила жительница, я побежала проверить, а их – миллионы", – рассказала Панаший.

Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые и объяснить его не могут. Говорят, что в Рыбаковке медузы тоже выбросились на берег.

Тем временем начальник управления Госрыбагентства в Николаевской области Евгений Мищенко сообщил, что вода возле села Лиманы давно непригодна для купания и отдыха. Вода настолько грязная, что там нет даже рыбы. Медузы попали в лиман с течениями, которым они не могут противостоять из-за своего строения.

"При сильных ветрах северного и северо-восточного направления происходит вынос верхнего пресного слоя воды к морю, а взамен низовыми течениями заходит вода из Черного моря, которая и заносит этих медуз", - цитирует Мищенко Депо.

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Напомним, летом медузы в Кирилловке также не давали туристам нормально отдыхать. Дело в том, что при встрече с человеком медуза может использовать стрекательные клетки для самозащиты.