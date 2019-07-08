"Прям капец, еще и ядовитые есть": туристы в Кирилловке страдают от наплыва крупных медуз

К берегам популярного курорта Кирилловка, где ранее расплодились морские блохи, приплыли на отдых толпы медуз корнеротов. Отдыхающие делятся в соцсетях фотографиями морских животных с куполом 40-50 см в диаметре и впечатлениями от контакта с ними.

Отметим, причиной увеличения численности медуз корнеротов в Азовском море является превышение уровня соли и температуры воды, большое количество пищи и практически отсутствие конкуренции со стороны плактоноядных рыб.

"Вместо нашествия отдыхающих, в Кирилловке нашествие медуз. Возможно мягко говоря не совсем удачный старт сезона, заставит владельцев баз задуматься о ценах и сервисе", - пишет под своим видео с медузами в Instagram пользователь Its_zp.

"На Бирючем были такие же, только с фиолетовой окантовкой", "В Херсоне их ещё больше, прям капец, еще и синего цвета", "Снова? ситуация с прошлого года повторяется", "В Геническе их там тоже куча, помню как за ногу хапанула, пекло час где-то", "На пересыпе сейчас их валом только очень маленькие, и их почти не видно в воде", "Пздц, былы в Геническе, там медуз море, еще и ядовитые есть", "Да там в целом с ценами ох.ели, без медуз и блох", "Азовское море - это для очень богатых. Болгария дешевле", - пишут отпускники в комментариях к видео.

Как выглядит медуза корнерот

Медузы корнерот отличаются тем, что у них отсутствует единый центральный "рот". Его роль исполняют 8 длинных корневидных "рук", которые связанны между собой многочисленными отверстиями в систему каналов. Внешне "руки" напоминают корни и стебли морских растений. Отсюда ее столь необычное название — корнерот. Щупальцев нет вовсе. Медузы корнероты — прекрасные пловцы. В отличие от своих сородичей они могут перемещаться в любом направлении.

Чем опасна медуза корнерот

При встрече с человеком медуза может использовать стрекательные клетки для самозащиты. Убить ими человека она не может, а вот нанести болезненный ожог вполне. Диаметр ожога порой составляет 25-50 сантиметров. Сходить с кожи такой ожог может несколько лет. Нередко в дальнейшем у пострадавшего человека появляется стойкая аллергия на морепродукты.

Читайте такжеВ Швеции "лунные медузы" заблокировали работу АЭСНапомним, ранее сообщалось, в Кирилловке туристов поджидает опасная западня.

Также ранее туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке.