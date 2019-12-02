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"Крым – это Россия": пособник оккупантов на полуострове напомнил Зеленскому волю крымчан

2 декабря 2019, 15:18

Нельзя обсуждать статус Крымского полуострова ни на одной площадке, подчеркнул Гемпель.

Крым
Судьба Крыма решена, заявил Юрий Гемпель / Alexei Pavlishak/Imago Images

Обсуждение возвращения аннексированного Россией Крыма Украине в рамках международных форматов, чего хотел бы украинский лидер Владимир Зеленский, исключено, заявил так называемый глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, который ранее назвал поведение Украины в ООН мракобесием.

Гемпель громогласно заявил, что нельзя обсуждать статус Крымского полуострова ни на одной площадке, ведь принадлежность Крыма давно ясна.

"Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации", — пояснил Гемпель.

При этом Гемпель добавил, что судьбу полуострова решили сами жители, поэтому оспаривать их решение нельзя.

Читайте такжеВ аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница РотаруНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, США могут помочь Киеву в возвращении Крыма.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал президент Украины в интервью польскому изданию Газета выборча.

Также ранее пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова Владимира Зеленского о возможности обсуждения статуса полуострова при участии в том числе США.

"Какое-либо обсуждение Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", — лаконично объяснил Песков.

аннексия Крыма новости Крыма Юрий Гемпель
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