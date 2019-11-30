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Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием

30 ноября 2019, 09:37

Гемпель назвал поведение представителей делегации Украины "очередными глупостями".

ООН
В Крыму назвали поведение украинской делегации в ООН мракобесием / Фото: Reuters

Пособник оккупантов, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента аннексированного Россией Крыма Юрий Гемпель, который ранее ответил на требование Киева возместить убытки, убежден, что попытку украинской делегации лишить представителей полуострова слова на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека можно отнести к мракобесию.

При этом Гемпель назвал поведение представителей делегации Украины "очередными глупостями".

"Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону", — сказал Гемпель.

Также Гемпель обратил внимание на то, что Киев боится выступлений крымчан на крупных международных форумах, поскольку те могут рассказать правду о различных нарушениях украинской стороны, передает РИА "Новости".

Читайте такжеВ воздушных силах Украины пригрозили сбивать российских "птичек" из КрымаНапомним, ранее на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве сорвали выступление так называемого депутата Государственной думы Российской Федерации от аннексированного Крыма Руслана Бальбека, который ранее уже был фигурантом подобного скандала. Украинская делегация выразил протест в отношении выступления пособника оккупантов.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции Генассамблеи ООН и вообще не имеет права представлять Россию", - рассказал общественный и политический деятель, бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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