"В туалет вместе ходили": на форуме ООН в Женеве разгорелся скандал из-за провокации РФ

ООН / Reuters

На форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве сорвали выступление так называемого депутата Государственной думы Российской Федерации от аннексированного Крыма Руслана Бальбека, который ранее уже был фигурантом подобного скандала. Украинская делегация выразил протест в отношении выступления пособника оккупантов.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции Генассамблеи ООН и вообще не имеет права представлять Россию", - рассказал в комментарии Укринформу общественный и политический деятель, бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

При этом он отметил, что лично "начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста "на картинку" и заглушая его слова". По его словам, выступление фейкового депутата было сорвано, но "настойчивость председательствующей позволила ему скороговоркой что-то там договорить".

"Россияне злоупотребляли процедурой. Мало того, что неправомерно включили Бальбека в свою официальную делегацию, так еще и дали выступать с пропагандистской речью вместо своего дипломата – в нарушение регламента", – заявил дипломат.

Кроме того, он уверен, что российская делегация готовила эту провокацию, а Бальбека ни на минуту не оставляли без присмотра, "даже в туалет, наверное, вместе ходили, опекали его".

В свою очередь, так называемый депутат Госдумы РФ от Крыма заявил, что некоторые украинские делегаты даже были готовы устроить драку.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", - цитирует Бальбека РИА Новости.

По словам пропагандиста, в делегацию Украины вошли те, кто "бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане" и заявил, что они проявили "дикость и презрение" к ценностям демократии.

Как ранее сообщал Главред, российская делегация прибыла в Турцию. В ее состав вошли "депутаты" от аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, которых принял лично турецкий президент. В результате разгорелся дипломатический скандал. МИД Украины срочно вызвало посла Турции для объяснений. Позже глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на поездку российских коллаборантов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию.