"Террористы из Госдумы": глава Меджлиса пришел в бешенство из-за Эрдогана

Поклонская и Бальбек в Турции / facebook.com/dogrujol

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на поездку российских коллаборантов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию. Политик не сдержался и назвал так называемых депутатов террористами и пригрозил тюрьмой.

"Террористы из Государственной думы России приехали на международный форум в Стамбул... Зачем? Говорят, чтобы дальше бороться с терроризмом…", - написал Чубаров в Facebook.

По его словам, "бандиты будут сидеть в тюрьме".

"Палачи крымских татар и украинцев пытаются показать себя борцами против терроризма... Такой пока мир... Но все будет исправлено. Бандиты будут сидеть в тюрьме", – подчеркнул глава Меджлиса.

Напомним, что российская делегация прибыла в Турцию. В ее состав вошли "депутаты" от аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, которых принял лично турецкий президент. В результате разгорелся дипломатический скандал. МИД Украины срочно вызвало посла Турции для объяснений.