"Террористы из Госдумы": глава Меджлиса пришел в бешенство из-за Эрдогана

Рефат Чубаров назвал так называемых депутатов террористами и пригрозил тюрьмой.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на поездку российских коллаборантов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию. Политик не сдержался и назвал так называемых депутатов террористами и пригрозил тюрьмой.
"Террористы из Государственной думы России приехали на международный форум в Стамбул... Зачем? Говорят, чтобы дальше бороться с терроризмом…", - написал Чубаров в Facebook.
По его словам, "бандиты будут сидеть в тюрьме".
"Палачи крымских татар и украинцев пытаются показать себя борцами против терроризма... Такой пока мир... Но все будет исправлено. Бандиты будут сидеть в тюрьме", – подчеркнул глава Меджлиса.
Напомним, что российская делегация прибыла в Турцию. В ее состав вошли "депутаты" от аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, которых принял лично турецкий президент. В результате разгорелся дипломатический скандал. МИД Украины срочно вызвало посла Турции для объяснений.