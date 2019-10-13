Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от Крыма

Посол Турции в Украине вызван в Министерство иностранных дел

Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи президента Реджепа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма.

Кроме того, в этой связи посол Турции в Украине вызван в Министерство иностранных дел Украины, сообщили в пресс-службе МИД.

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посол Турции в Украине приглашен в МИД", - сказано в заявлении МИД.

Напомним, ранее Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция ранее не признавала аннексию Крыма Россией и не сделает это в будущем. "Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Эрдоган.