Европа обвалила до минимума цены на российский газ

Российский газ для Европы стал дешевым / Фото: Reuters

До минимума за последние 15 лет опустилась стоимость российского трубопроводного газа для Европы.

Как следует из комментария к отчету Газпрома, в третьем квартале средняя цена за тысячу кубометров с учетом акциза и таможенных пошлин составила 169,8 доллара.

В документе указано, что в минувшем году в это же время стоимость превышала 250 долларов. За год падение составило 32%.

Дешевле цены 209 года Газпром продавал газ Европе в 2004 году. Тогда он стоил 137,7 доллара, но в 2005-м поднялся выше 190 долларов.

Уточняется, что причиной падения цены является избыток предложения на рынке, сформировавшийся благодаря сжиженному природному газу. В частности, стоимость СПГ в Азии рухнула в два раза, вследствие этого газовозы повезли продукцию в Европу.

Как ранее сообщалось, национальная акционерная компания Нафтогаз Украины обратилась в суд Видземского предместья Риги (Латвия) с целью ареста активов Газпрома в Латвии в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита. Речь шла о сумме в $4,673 млрд. Но после зачета встречных требований вышла сумма в $2,56 млрд.

При этом Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн на задолженность в $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.