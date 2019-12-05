Новый главный дипломат ЕС напутал с местом войны в Украине

Жозеп Боррель не в курсе, в какой части Украины происходит война / Фото: REUTERS

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель досадно ошибся, упомянув в речи о конфликте на Донбассе на заседании 26-го министерского совета ОБСЕ, которая прошла 5 декабря в Братиславе.

Как свидетельствует видео с официального YouTube канала ЕК, дипломат перепутал регион, указав, что военные действия идут на севере Украины.

Я считаю, нас ждет позитивное развитие событий в Украине. Предстоящий саммит "нормандской четверки" несет надежду в результате диалога, но в то же время суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на севере Украине", – сказал новый глава европейской дипломатии.

Дипломат с трибуны указал на важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и напомнил о ее роли для мирного урегулирования в Украине.

В этот же день в словацкой столице состоялась встреча, где Боррель встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Европейский чиновник заверил в неизменности поддержки Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины, несмотря на кадровые перестановки в Еврокомиссии.

Как ранее сообщалось, Боррель высказал мнение, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.

Напомним, 26 мая прошли выборы в Европейский парламент, зеленых стало больше и усилили влияние антиевропейские силы.