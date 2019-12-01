В ЕС признали отсутствие единой позиции в отношении России

Государства расходятся во мнении относительно дружбы с Кремлем.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Как сообщает газета El Pais, страны не могут прийти к единой позиции по дружбе или бойкоту Москвы.
По словам Борреля, некоторые государства не готовы налаживать отношения с Москвой, а другие, напротив, хотели бы сделать это. Он добавил, что санкции против России продолжают действовать, однако они отнюдь не определяют политику в отношении Кремля в Европе.
"Необходима общая позиция. Будем разговаривать", — сказал Боррель.
Как ранее сообщалось, в Российской Федерации признали, что санкции Европейского союза создали проблемы в экономике. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в российской экономике наступила стагнация.
Напомним, что ранее Украина присоединились к решению Евросоюза, которым продлены персональные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины.