В ЕС не могут определиться с симпатиями к России / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.

Как сообщает газета El Pais, страны не могут прийти к единой позиции по дружбе или бойкоту Москвы.

По словам Борреля, некоторые государства не готовы налаживать отношения с Москвой, а другие, напротив, хотели бы сделать это. Он добавил, что санкции против России продолжают действовать, однако они отнюдь не определяют политику в отношении Кремля в Европе.

"Необходима общая позиция. Будем разговаривать", — сказал Боррель.

Как ранее сообщалось, в Российской Федерации признали, что санкции Европейского союза создали проблемы в экономике. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в российской экономике наступила стагнация.

Напомним, что ранее Украина присоединились к решению Евросоюза, которым продлены персональные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины.