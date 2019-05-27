Выборы в Европарламент: зеленых стало больше и усилили влияние антиевропейские силы

27 мая 2019, 07:42

Впервые за последние 20 лет явка выросла и составила 50,5%, граждане Великобритании тоже голосовали.

Заседание Европарламента
Объявлены результаты выборов в Европарламент / 112.ua

26 мая прошли выборы в Европейский парламент, и уже сегодня лидеры партий –победителей выборов начнут формировать новое большинство.

По итогам стало известно, что победила выборы одна из крупнейших партий Европы - Европейская народная партия - в новом парламенте ее будут представлять ​​178 депутатов (группа потеряла 39 мандатов).

Отметим, что всего в Европарламенте 751 место.

Вторым в списке победителей выборов стал Прогрессивный Альянс социалистов и демократов – 152 места. Отметим, что ранее эта политическая сила занимала 187 мест.

Альянс либералов и демократов для Европы занял третье место и получил 108 мест в Европарламенте.

А вот зеленых в Европарламенте стало больше на 16 мест – Группа зеленых получила 67 мандатов.

Следует отметить, что свыше ста мандатов получили антиевропейские силы.

Группа Европа свободы и прямой демократии, в которую входят итальянское Движение 5 звезд и британские сторонники Brexit, получит 53 места в парламенте, а группа Европа наций и свободы, в которую входит партия министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, получила 55 мест, передает Интерфакс-Украина.

Добавим, что уже сегодня лидеры политических групп начнут договариваться о новом большинстве.

По информации, впервые за последние 20 лет явка выросла и составила 50,5%. Кстати, граждане Великобритании тоже голосовали.

Напомним, ранее сообщалось, сторонница Путина победила на выборах в Европарламент во Франции. Глава французского Национального объединения Марин Ле Пен получила поддержку почти 24% избирателей.

Также 26 мая на выборах президента Литвы победил оппонент Грибаускайте.

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выборы Европарламент
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