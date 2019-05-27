Сторонница Путина победила на выборах в Европарламент во Франции

Марин Ле Пен победила на выборах в Европарламент / Reuters

Глава французского Национального объединения Марин Ле Пен, известная сотрудничеством с президентом России Владимиром Путиным, лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Об этом свидетельствуют данные опубликованных 26 мая экзит-полов, сообщает 20minutes.

По предварительным данным, пророссийская партия Марин Ле Пен получила поддержку почти 24% избирателей. Блок, созданный партией президента Франции Эммануэля Макрона Вперед, республика! поддержали 22,5% французов. На третьем месте Зеленые с почти 13% голосов. Консерваторы из партии Республиканцы заняли четвертое место с 8,3%, за ними идет левая Непокоренная Франция Жан-Люка Меланшона с 6,7%. Столько же набирают и социалисты.

Читайте также"Подруга Путина" Ле Пен не считает Россию угрозой для ЕвросоюзаЕсли результаты подтвердятся, то у партии Ле Пен будет 22 голоса из 74, которые есть у Франции в Европейском парламенте, а Макрон получит 21 голос.

Ле Пен уже прокомментировала результаты выборов и призвала Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.

"По моему мнению, у него нет другого выбора, как распустить Национальное собрание, предоставив возможность для более демократичных и представляющих, наконец, реальное общественное мнение страны выборов", - заявила французский политик.

Ле Пен заявила, что для ее партии это высокий результат, которого политсила ранее не добивалась.

Напомним, Ле Пен приезжала в аннексированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.