Марин Ле Пен приказали провериться у психиатра

Марин Ле Пен возмущена судебным постановлением / Reuters

Французский суд в приказном порядке потребовал от лидера прокремлевской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен немедленно пройти психиатрическую экспертизу.

Требование суда озвучено в связи с публикацией фотографий жертв террористической группировки "Исламское государство", которые французский политик разместила на своей странице в Twitter.

"Это абсолютно потрясающе. Этот режим начинает по-настоящему пугать. За то, что я осудила ужасы „ИГ" в Twitter, „правосудие" подвергает меня психиатрической экспертизе! Как далеко они зайдут?" — написала политик.

C’est dans ce cadre, concernant des pédophiles ou des déviances sexuelles (!), que l’expertise psychiatrique est rendue obligatoire par les textes… MLP https://t.co/x2ub8XACHK — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 вересня 2018 р.

Также в подтверждение своих слов Ле Пен разместила на своей странице скан повестки, которая содержит предписание явиться к психиатру для прохождения освидетельствования на предмет вменяемости.

Напомним, Марин Ле Пен находится под следствием во Франции за три графических изображения, на которых боевики "ИД" проводят казнь, которые она опубликовала в Twitter в 2015 году. В частности, на фото была казнь журналиста США Джеймса Фоули, которому отрезали голову.

Напомним, кандидат на пост президента Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен потерпела поражение на выборах.