Асад и Ле Пен приедут в оккупированный Крым

14 февраля 2019, 19:56

Президент Сирии и лидер французских ультраправых посетят Ялтинский международный экономический форум.

Башар Асад
Башар Асад / Эхо Кавказа

Президент Сирии Башар Асад приедет в оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен (лидер партии "Национальное объединение"), и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом (он возглавит делегацию). Сергей Аксенов (т.н. "глава Крыма", - ред.) сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - цитирует Назарова ТАСС.

Ялтинский международный экономический форум пройдет в оккупированном Крыму с 17 по 20 апреля.

Ранее сообщалось, Украина и Сирия ведут Россию к банкротству. Внешняя политика России и борьба за статус "великой державы" движет ее экономику в пропасть.

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