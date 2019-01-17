Президент Сирии собрался с визитом в аннексированный Крым

Башар Асад / Дни.ru

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил о том, что президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить аннексированный Россей Крым.

"Я пригласил Башара Асада посетить Севастополь в дни празднования "русской весны", президент Сирии отметил, что его дети отдыхали в Артеке, теперь он и сам хочет посетить Севастополь и Крым", — рассказал Белик РБК.

Ранее Башар Асад заявил о том, что его дети в 2017 году отдыхали в аннексированном Россией Крыму.

Напомним, недавно СМИ узнали о предложении президента США Дональда Трампа ликвидировать Асада.