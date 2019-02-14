Украина и Сирия ведут Россию к банкротству - Newsweek

14 февраля 2019, 12:02

Бюджет РФ не выдержит огромных расходов на военные авантюры Путина в других странах.

Экономика России
Экономика России / Деньги

Внешняя политика России и борьба за статус "великой державы" движет ее экономику в пропасть. Агрессия на востоке Украины и финансовые вливания в Крым после аннексии нанесли огромный экономический урон РФ.

По оценкам Bloomberg Economics, санкции Запада сократили ВВП страны на 6% за последние 4 года. А расходы из российского бюджета на поддержку мятежных регионов Украины составляют 0,3% ВВП в год. Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье также требуют немалых дотаций, пишет Newsweek.

Военное вмешательство в Сирии привело к сокращению расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение в РФ. Более того, поддержка режима президента Сирии Башара Асада, усиливает поддержку Западом антироссийских санкций.

Сирия может потребовать в будущем еще больше российских денег. В августе 2018 года США оценили потери Сирии от гражданской войны в более чем 388 млрд долларов.

Россия пошла на аналогичные действия и в Ираке до свержения президента Саддама Хусейна, а затем была вынуждена списать долг страны в размере 12,9 млрд долларов.

Если левое правительство Николаса Мадуро выживет в Венесуэле, оно также может стать еще одним бременем для российского бюджета. Нефтяная промышленность Венесуэлы находится в очень плохом состоянии, а новые санкции США в сочетании с гиперинфляцией, еще больше ослабят экономику латиноамериканской страны. Смена правительства в Венесуэле поставит под угрозу российские инвестиции.

В Иране, Кремль, похоже, решил перестраховаться. В декабре 2018 года Роснефть отказалась от планов совместных инвестиций с Ираном в размере 30 млрд долларов, отчасти из-за санкций США и непривлекательных условий, предложенных исламской республикой.

Ранее сообщалось, что украинская экономика опередила по темпам роста российскую: в России рост ВВП в 2018 году составил, 2,3%, а в Украине - 3,2%.

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Россия Украина война бюджет Сирия Венесуэла расходы Владимир Путин иносми
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