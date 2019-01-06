США передумали выводить войска из Сирии

Джон Болтон / Reuters

США не станут выводить войска из Сирии только после того, как получат от Турции гарантии неприкосновенности курдов - американских союзников в регионе.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.

"Есть некоторые препятствия, которые мы хотим устранить, от которых зависит вывод (войск)... Конкретные сроки проистекают от политических решений, которые мы должны выполнить... Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США", - сказал Болтон.

В декабре Пентагон заявил, что США начали вывод своих войск из Сирии. "Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании", - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, объявившая 1 января об отставке.

Уайт отмечала, что коалиция освободила территории, удерживаемые ИГ, однако борьба с ним "еще не окончена".

Накануне президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии.

В своем Twitter глава Белого дома объявил о победе над террористами "Исламского государства" (ИГ) в Сирии. Победу над ИГ в Сирии Трамп единственной причиной, по которой войска США находятся в стране во время его президентского срока.