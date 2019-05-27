На выборах президента Литвы победил оппонент Грибаускайте: что он говорит об Украине и России

27 мая 2019, 00:12

Кандидат одерживает победу с трехкратным отрывом.

Гитанас Науседа
Гитанас Науседа избран президентом Литвы / Фото: REUTERS

Независимый кандидат Гитанас Науседа по результатам предварительного подсчета голосов одерживает победу во втором туре президентских выборов в Литве.

Как сообщает Delfi, за Науседу отдали голоса 73% избирателей. За Ингриду Шимоните, которую поддерживала действующий президент Даля Грибаускайте, проголосовало 25,7% граждан Литвы.

Результаты голосования в крупных городах еще не объявлены, поэтому процентное соотношение может измениться. Однако кандидат от консерваторов уже признала свое поражение, поздравив с победой Науседу.

"Я вижу, что люди поверили. Поэтому сейчас самое худшее, что может произойти - если мы подорвем доверие людей. Я буду делать все, и я надеюсь, что моя команда будет делать все, отдаст все силы Литве, чтобы не случилось так, чтобы люди разочаровались в политике вообще", - говорит победитель президентской гонки.

Читайте также"Украинские военные - герои". Грибаускайте поговорила с Трампом об УкраинеНауседа заявлял ранее, что риторику диалога между Россией и Литвой нужно будет изменить, однако существенно она не поменяется до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в Украине.

"Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным, по сравнению с лексиконом, который использовался ранее", - отметил он.

Новоизбранный президент Литвы подчеркивал, что считает действия России в отношении Украины военной агрессией.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте приезжала на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

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выборы Литва Даля Грибаускайте
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