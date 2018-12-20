В Литве придумали, как наказать российских олигархов

Флаги Литвы и России / LRT

Литовские власти желают в значительной степени ужесточить санкции против российских олигархов и коммерсантов, обвиняемых в нарушении прав человека.

Соответствующее сообщение в четверг, 20 декабря, опубликовал портал Delfi со ссылкой на главу МИД страны Линаса Линкявичюса.

Он рассказал, что полностью поддерживает введение антироссийских санкций, но его не устраивает предложенный литовскими депутатами вариант соответствующего законопроекта.

Кроме того, Линкявичюс предложил с максимальной тщательностью создавать механизмы, которые позволят замораживать средства бизнесменов и чиновников, попавших под санкции. В случае, если они будут разработаны и приняты, то Литва будет запрещать въезд россиянам, обвиняемым в нарушениях прав человека и коррупции лицам и замораживать средства на их счетах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Литва первой в Евросоюзе ввела против РФ санкции.