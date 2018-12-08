Литва первой в Евросоюзе и НАТО ввела против РФ санкции

Литва поддержала Украину, введя индивидуальные санкции против ряда россиян

Литва первой среди всех стран Европейского союза и Североатлантического Альянса ввела против Кремля санкции в связи с агрессией России против Украины в Керченском проливе.

Вильнюс расширил список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну, внеся туда более 20 человек, как представителей военного командования России, так и непосредственно принимавших участие в захвате украинских кораблей, сообщает "Громадське" со ссылкой на дипломатические источники.

В связи с этим МИД Литвы направил официальное обращение в Департамент миграции с предложением внести в специальный список нежелательных граждан России.

Ранее в Литве заявили, что Москва угрожает им из-за намерения Вильнюса ввести дополнительные санкции против РФ.

В свою очередь в Госдепе США отметили исключительную вину России за Керченский инцидент. Обвинения в адрес украинских военных моряков назвали "поразительным".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

В Канаде отказались слушать посла России в связи с агрессией в Керченском проливе. Депутаты парламента решили даже не приглашать представителя РФ.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения. Позднее волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки. Ситуация с пленными украинскими моряками в одном из московских СИЗО продолжает оставаться напряженным.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.