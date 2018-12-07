Керченский кризис: Литва пожаловалась на угрозы Москвы из-за новых санкций

7 декабря 2018, 21:10

Украина и Литва обсудили план совестных действий на случай, если Россия продолжит свои агрессивные действия.

Литва
Литва перекрывает въезд ряду россиян / Фото: Reuters

Литва вводит санкции против России за ее агрессию в Керченском проливе против Украины: гражданам РФ, ответственным за нападение на украинские корабли, закроют въезд на территорию Литвы. В ответ Россия перешла к угрозам.

Во время визита в Киев президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала, что приехала поддержать Украину в борьбе против агрессора.

Грибаускайте напомнила, что на следующе неделе в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, где и рассмотрят вопрос санкций.

Читайте такжеКерченский конфликт: выводы и рекомендации для нового президентаПока же Украина и Литва обсудили план совестных действий на случай, если Россия продолжит свои агрессивные действия. Также в рамках визита литовского лидера был подписан ряд двусторонних документов в частности, по развитию стратегического партнерства.

"Иногда не так просто быть первой страной при введении санкций. Мы получаем личные угрозы от России. Например, мои министры, министр иностранных дел получил. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция", – рассказала Грибаускайте.

Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы предлагает для начала прибегнуть к индивидуальным санкциям для лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море.

Читайте такжеВ Пентагоне оценили вероятность военного ответа на агрессию России в Керченском проливеВ свою очередь в Госдепе США отметили исключительную вину России за Керченский инцидент. Обвинения в адрес украинских военных моряков назвали "поразительным".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

В Канаде отказались слушать посла России в связи с агрессией в Керченском проливе. Депутаты парламента решили даже не приглашать представителя РФ.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения. Позднее волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки. Ситуация с пленными украинскими моряками в одном из московских СИЗО продолжает оставаться напряженным.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Россия санкции Литва Керченский пролив захват моряков
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