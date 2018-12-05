В Канаде отказались слушать посла России в связи с агрессией в Керченском проливе

В парламенте Канады не хотят видеть и слышать посла России / Фото: REUTERS

В комитете парламента Канады по вопросам обороны прошли слушания на тему безопасности в Черноморском регионе, на которых обсудили российскую агрессию против украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.

Как сообщает Укринформ, на мероприятии присутствовали послы Украины, Молдовы и Грузии.

Депутат от оппозиционной Консервативной партии Шерил Галант выдвинула предложение пригласить руководителя дипломатической миссии РФ в Канаде для объяснения российских агрессивных действий. Однако канадские депутаты наотрез отказались слушать версию России.

"Это предложение очевидно будет иметь существенное влияние и требует учета последствий, на что сейчас у нас нет времени. Также ввиду того, что присутствуют три почетные свидетели, послы государств, и на то, что мы уже ведем важный разговор, предлагаю отложить обсуждение этого предложения ", - заявил депутат Свен Спенгеман.

Отмечается, что инициативу Спенгемана поддержало большинство парламентариев Канады.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что Россию ждут крайне неприятные последствия, если она в самое ближайшее время не освободит из плена украинских моряков.