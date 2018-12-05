"Боль и последствия": Госдеп США разразился угрозами в адрес России из-за Украины

5 декабря 2018, 11:25

Вашингтон видит в действиях Москвы "демонстрационный эффект", который вызывает у них беспокойство.

Госдеп
Нападение РФ в Азовском море в Госдепе назвали четкой военной эскалацией / Reuters

Россию ждут крайне неприятные последствия, если она в самое ближайшее время не освободит из плена украинских моряков.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США, имя которого сайт ведомства не приводит, на брифинге после заседания Североатлантического совета по ситуации в Черном море.

Причем обстрел кораблей и захват моряков вблизи Керченского пролива в Госдепе назвали "четкой военной эскалацией, нарушением международного права и свободы судоходства".

Читайте такжеНАТО и МИД Украины рассказали, как будут наказывать Россию за агрессию на морях"Мы хотим, чтобы русские восприняли наше послание: они должны освободить моряков - в противном случае будут последствия и боль, которая со временем будет возрастать. Это было нашим ясным посланием русским против всех форм агрессивного поведения, и в этом вопросе не будет исключений", – подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

По словам представителя Вашингтона, россияне напали на украинских военных в открытую впервые. При этом Вашингтон видит в действиях Москвы "демонстрационный эффект", который вызывает у них беспокойство.

На действия Москвы Вашингтон ответит:

  • санкциями против компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста и работают в аннексированном Крыму;
  • отменой встречи Путина и Трампа;
  • заявлением с осуждением со стороны президента США, госсекретаря и американского посла в ООН.

Кроме того, на этом же брифинге прозвучали и другие обвинения со стороны США в адрес России: в Госдепе заявили об активном вмешательстве правительства РФ во внутренние дела Украины, в том числе в контексте президентских и парламентских выборов-2019.

"Думаю, что россияне – и я должен назвать конкретно российское правительство, потому что считаю, что эти решения исходят от Путина – воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются различными способами подорвать доверие к демократическим институтам", – цитирует Укринформ сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Госдеп в свою очередь обеспечил большую практическую поддержку Украине, включая сферу усиления киберзащиты.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал "коллективный ответ" НАТО – России из-за инцидента с задержанием украинских кораблей неподалеку от Керченского пролива. "Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", – сказал он.

Также США предложили блокировать суда РФ из Азовского моря. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут дискуссии относительно новых санкций против РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Россия захват моряков Госдеп США
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