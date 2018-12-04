Он все сделал сам: у Путина заявили, что Трамп первым подошел к президенту РФ на саммите G20

4 декабря 2018, 16:05

Путин и Трамп обсуждали только инцидент в Керченском проливе и общую ситуацию в Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 / Reuters

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на ногах" на саммите G20 прошла после того, как глава Белого дома сам подошел к российскому лидеру.

Об заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передают "Ведомости".

"Наш президент подробно, насколько можно было за 10-15 минут, пояснил нашу оценку происшедшего (конфликта между РФ и Украиной у Керченского пролива), и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию", - приводит издание слова Ушакова.

По его словам, Путин и Трамп обсуждали только инцидент в Керченском проливе и общую ситуацию в Украине. Помощник российского президента добавил, что "не может раскрывать все".

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Россия Украина США Дональд Трамп Керченский пролив Владимир Путин
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