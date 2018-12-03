В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа в Вашингтоне

Трамп и Путин / Reuters

Возможная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина сегодня не рассматривается.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Де-факто, самое легкое - встречаться на полях международных многосторонних мероприятий. Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая "двадцатка" через полгода. А это - непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности", - приводит агентство слова Пескова.

Представитель Кремля подтвердил, что в ходе переговоров лидеров двух стран в Хельсинки возможность встречи в Вашингтоне обсуждалась.

"Тогда об этом речь шла, сейчас об этом речи идти не может. Никто об этом не говорит, потому что сейчас не ясны вообще перспективы следующей встречи двух президентов", - заключил Песков.

Напомним, Путин и Трамп должны были встретиться в Аргентине в рамках саммита G20, однако глава Белого дома отменил встречу после инцидента с украинскими кораблями неподалеку от Керченского пролива.

Первая полноформатная встреча двух президентов прошла 16 июля этого года в Хельсинки.

До этого они пересекались лишь дважды - в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (в июле 2017 года) и на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге (в ноябре 2017-го).