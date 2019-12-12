"Малоросская суть": украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в Чечне

Срочники опозорились песней о Чечне / скриншот

Украинские военные срочной службы попали в скандал из-за того, что пели под гитару военную песню о войне в Чечне. Соответствующее видео опубликовал в Сети офицер ВСУ Александр Гром.

"Продолжаем нашу рубрику о срочниках, которые упорно продолжают любить "традиции дедов" и показывают свою малоросскую суть в соцсети ТиkТоk. Нет, наверное, у нас украинских военных песен, так поют солдатики о "заплаканной матери, ждущей сына из Чечни", - иронично прокомментировал видно военный.

Он также добавил, что на данный момент идентифицируют "клоунов" и подразделение.

В соцсети по-разному отнеслись к инциденту. Кто-то возмутился относительно того, почему данную ситуацию допустило командование, кто-то посоветовал раздавать военным песенники, а некоторые - требуют наказания для срочников.

"Я знаю, что это грустно, что Малороссия и дедовство повсюду, но мне над этими придурками только смеяться хочется. Меня только одно беспокоит, где их офицеры или сержанты-контрачи. Или им реально чихать на все. Действительно интересно", - отметил Иван Огожанич.

"При этом есть вполне приличная Демобилизация от Сектора Газа. Но нет...", - добавил Oleksii Hodzenko.

"Так а откуда это говно взялось? Ещё в 15м году, когда ДМБ задержали срочникам на год - вся эта шалупень отпала и в воинских частях все эти традиции отправили на свалку истории", - прокомментировал Karlson Ozhegov.

"Эту огромную проблему почувствовал еще в 2014-м, когда привозили гитары солдатам. Затем приходилось распространять песенники", - написал Юрій Григорович Журавель.

Читайте также"За Россию и свободу до конца": в Харькове выпускники академии Нацгвардии вляпались в скандал из-за песни Газманова

Напомним, в прошлом году в Тернополе разгорелся скандал из-за полицейских, которые танцевали в ресторане под песню Офицеры одиозного российского исполнителя Олега Газманова. Позже стало известно, что их планируется отправить в зону АТО.