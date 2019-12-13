Скандал в ВСУ: полковник Генштаба предложил "реинтеграцию" с боевиками

Алексей Ноздрачев / Укринформ

Начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Генштаба ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев заявил о возможной "реинтеграции" украинских военных с российскими оккупантами на Донбассе.

Такое мнение он высказал во время круглого стола 12 декабря в Киеве, говоря о том, что "украинские военные и россияне, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, реинтегрируются очень быстро".

На заявление Ноздрачева отреагировали в Генштабе и заявили, что полковник не имел права делать такие заявления, которые являются "оценочные и субъективные", тем более – с политическим подтекстом. По ситуации уже начали служебное расследование.

После того, как вокруг заявлений Ноздрачева разгорелся скандал, он записал видеообращение, в котором извинился за свои высказывания.

Читайте такжеМинистр обороны вступился за киборга Адама из-за угрозы увольнения из ВСУ"Во время круглого стола, я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю", - заявил Ноздрачев в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он добавил, что по его действиям уже назначено служебное расследование и он также готов понести наказание.

Отметим, что на скандал вокруг высказываний Ноздрачева бурно отреагировали в Сети:

"Воно боїться за тепле місце", "Будь мужиком, звільнись", "Що,сука, спасаєш свою дупу???? Йди бери мітлу!!! Ти не гідний носити звання військового", "Рапорт написав на звільнення?", "Це не вибачення, а відмазка генштабу... Щоб задекларувати, що вони тут ні до чого", - пишут пользователи под заявлением Ноздрачева.

Напомним, ранее украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в Чечне.