В Крыму оккупанты провели "бой в небе" с вымышленным врагом

В Крыму российские военные провели "бой в небе" / Фото: function.mil.ru

В аннексированном Крыму российские военные провели летно-тактические учения, во время которых устроили воздушный бой в небе.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолётов условного противника нарушивших воздушную границу Российской Федерации", - сообщили в пресс-служба Черноморского флота России.

Во время перестрелки роль условного противника исполняли самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах полуострова.

Читайте также"Никто не запретит": в Крыму зашкварились из-за "крымской резолюции"Россияне похвастались, что в ходе вымышленного боя одолели противника с помощью применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения.

По словам офицеров, успех боя гарантировало взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.

Всего в операции задействовали порядка десяти военных самолетов.

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