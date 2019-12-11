СМИ показали секретную дачу Путина в Крыму, опубликованы фото

СМИ опубликовали снимки секретной дачи Владимира Путина в Крыму / Reuters

На Южном берегу захваченного РФ Крыма - в поселке Олива - сделали фото "секретной дачи" российского президента Владимира Путина.

Снимками новой дачи главы России поделились местные жители, сообщает Обозреватель.

На снимках запечатлены дома, территория вокруг них, вертолетные площадки, а также личные пирсы.

"…территорию тщательно охраняют от посторонних глаз - участок обнесен забором", - отмечается в материале.

Ранее Проект провел расследование и выяснил, что в Оливе Путину и премьеру Дмитрию Медведеву принадлежат четыре госдачи. По его данным, президенту принадлежат дачи №6 и №8, которые занимают почти 57 га, стоят свыше 6 млрд рублей и располагаются возле войсковой части ФСБ.

/ proekt.media

Напомним, в январе 2016 года в эфир вышло расследование программы британского телеканала ВВС, в котором говорилось, что состояние Владимира Путина оценивается в 40 млрд долларов, и российский президент - самый богатый человек в Европе.