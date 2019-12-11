СМИ показали секретную дачу Путина в Крыму, опубликованы фото

Территорию, на которой находится дача Путина, тщательно охраняют от посторонних глаз, выяснили журналисты.
На Южном берегу захваченного РФ Крыма - в поселке Олива - сделали фото "секретной дачи" российского президента Владимира Путина.
Снимками новой дачи главы России поделились местные жители, сообщает Обозреватель.
На снимках запечатлены дома, территория вокруг них, вертолетные площадки, а также личные пирсы.
"…территорию тщательно охраняют от посторонних глаз - участок обнесен забором", - отмечается в материале.
Ранее Проект провел расследование и выяснил, что в Оливе Путину и премьеру Дмитрию Медведеву принадлежат четыре госдачи. По его данным, президенту принадлежат дачи №6 и №8, которые занимают почти 57 га, стоят свыше 6 млрд рублей и располагаются возле войсковой части ФСБ.
Напомним, в январе 2016 года в эфир вышло расследование программы британского телеканала ВВС, в котором говорилось, что состояние Владимира Путина оценивается в 40 млрд долларов, и российский президент - самый богатый человек в Европе.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.