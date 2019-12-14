  1. Главная
  3. Украина

СБУ нашла трубопровод для перекачивания спирта из Молдовы в Украину

14 декабря 2019, 22:04

Жидкость перемещали по пластиковой трубе.

  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ
  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ
  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ
  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ
  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ
  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ
  • Трубопровод со спиртом Фото: пресс-служба ГПУ

Служба безопасности Украины в Одесской области выявила трубопровод для незаконной перегонки спирта из Молдовы в Украину.

"В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружено пластиковую трубу, по которой из Республики Молдова перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены 4 пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По мнению следствия, преступники действовали "в сговоре со служебными и должностными лицами".

По факту незаконных действий инициировано досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины задержали антиукраинского агитатора. Отмечается, что мужчина поддерживал идею создания "Одесской народной республики".

Напомним, заместителю мэра Славянска Донецкой области сообщили о подозрении. Служба безопасности Украины уличила чиновника в посягательстве на территориальную целостность страны и терроризме.

СБУ Молдова спирт новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «СБУ нашла трубопровод для перекачивания спирта из Молдовы в Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:00
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
22:32
Первый после саммита в Париже: на Донбассе погиб военный
22:04
СБУ нашла трубопровод для перекачивания спирта из Молдовы в Украину Фото
22:01
Красотка-порноактриса игриво изогнулась и показала тело на снимках Фото
21:48
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"
21:46
"Эскалация и зачистки": в Москве истерят после идеи Киева о миротворцах на Донбассе
21:26
Названа победительница Мисс мира 2019: известно место Украины Видео
21:03
Атака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 году
20:33
"Его охраняли, бл*дь": Бабченко возмущен враньем Гордона о покушении
20:21
Пьяная резня: в Польше жестоко расправились с украинским заробитчанином
19:49
"Сакральные жертвы Порошенко": Кива заявил, что подозреваемые в деле Шеремета были агентами СБУ
19:35
"По деньгам не сошлись": Садальский обвинил российский телеканал во лжи
19:30
Хотели убить: журналист Гордон сделал неожиданное признание
18:54
Украина оставила позади Эстонию по количеству заробитчан в Финляндии
18:50
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 14-12-2019 прямой эфир Видео
18:35
Епифаний рассказал, когда у Кирилла признают ПЦУ
18:02
В России депутат подарил чиновникам вазелин после провала проекта
17:55
США готовят $1 млрд на энергобезопасность Европы и Украины
17:40
"Вперед и вверх": Зеленский назвал формулу будущего для Украины
17:34
В Крыму оккупанты провели "бой в небе" с вымышленным врагом
17:01
Стали известны имена российских головорезов, расчленивших мужчину в Сирии
16:49
"Ядерное отойдет на второй план": в СНБО назвали оружие, которое станет в мире №1
16:30
Епифаний рассказал, когда ждать переноса даты празднования Рождества
16:02
В Нафтогазе пожаловались на низкую добычу газа из-за коррупции
16:00
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные укладки волос на Новый год 2020 фото Фото
15:47
"Не хотел делать уроки": в Николаеве школьник покончил с собой
15:32
Скандал в Киеве: "карманная полиция" отбила пьяного водителя, вызвавшего на подмогу генерала Видео
15:15
Ехали с концерта известного певца: в России перевернулся автобус, много пострадавших Видео
14:58
Джулиани рассказал о том, что "нарыл" во время визита в Украину
14:42
Зеленский напугал Путина: экс-депутат Госдумы рассказал о разочаровании "КГБшника-манипулятора"
14:35
Готовится полноценный визит Зеленского в США: стали известны детали Видео
14:16
"Непростая пятница, 13": в Киеве на мосту Метро хитростью спасли жизнь парню
14:01
Убийство сына депутата Соболева: копы засекретили данные о заказчиках
13:56
Уникальное украинское предприятие продали китайцам: названа сумма сделки
13:35
"Здравствуй, Крымнаш": еще одну российскую журналистку выгнали из Украины
13:30
"Ловко дедушку кинули": Епифаний заявил о полной ликвидации Киевского патриархата
12:59
"Педро ордена вручал, нимб поправьте": в Сети скандал из-за слов министра ветеранов о деле Шеремета
12:33
В Киеве женщина жутким способом покончила с собой Фото
12:25
Комаровский указал параметры правильной первой чашки: когда нужно выбирать
12:00
На захваченной части Донбасса произошло серьезное ЧП, много пострадавших
11:00
В Киеве серьезно потеплеет: синоптик назвал дату Фото
10:49
"Воевать до последнего украинца": Пушков "с голой жопой" предсказал "черную дату" для Европы
10:25
Продюсер оценила фразу "Путин Хубло" в эфире росТВ
10:14
Дело Шеремета: Аваков изначально считал закладчиками взрывчатки чету Грищенко Видео
10:12
Аваков может рисовать себе звездочки мнение
10:00
Французский маникюр зима 2020: нежный новогодний маникюр френч с рисунком - фото Фото
09:55
Юрист раскрыл суть "страшной" формулы Штайнмайера
09:33
"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"
09:23
Гороскоп на 14 декабря всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
09:21
Путин превращает Россию в пустыню мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять