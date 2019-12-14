СБУ нашла трубопровод для перекачивания спирта из Молдовы в Украину

Служба безопасности Украины в Одесской области выявила трубопровод для незаконной перегонки спирта из Молдовы в Украину.

"В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружено пластиковую трубу, по которой из Республики Молдова перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены 4 пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По мнению следствия, преступники действовали "в сговоре со служебными и должностными лицами".

По факту незаконных действий инициировано досудебное расследование по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины задержали антиукраинского агитатора. Отмечается, что мужчина поддерживал идею создания "Одесской народной республики".

Напомним, заместителю мэра Славянска Донецкой области сообщили о подозрении. Служба безопасности Украины уличила чиновника в посягательстве на территориальную целостность страны и терроризме.