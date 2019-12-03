"Одесская народная республика": СБУ задержали любителя "русского мира"

СБУ в Одессе / пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали антиукраинского агитатора. Отмечается, что мужчина поддерживал идею создания "Одесской народной республики".

По данным правоохранителей, задержанный пропагандировал федерализацию юго-восточных областей Украины. Мужчина публиковал в Сети антиукраинские лозунгов, пытаясь таким образом дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

"Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную вражду. Мужчина периодически выезжал на временно аннексированною территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ходе обысков у любителя"русского мира" изъяли технику и вещественные доказательства его противоправной деятельности. Ему объявили подозрение по части 2 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

Как ранее сообщал Главред, спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о дальнейшей потери Украиной своих областей. В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков назвал политика "русским дураком".