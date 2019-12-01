"Русский дурак": Аваков припечатал грозившего Украине потерей областей спикера Госдумы

Из слов володиных украинцы лучше поймут устремления "русского мира", уверен Арсен Аваков.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спикера Государственной думы России Вячеслава Володина "русским дураком".
Таким образом он прокомментировал заявление Володина о том, что Украина может потерять часть своей территории.
"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", - написал Аваков в своем Facebook.
При этом глава МВД посоветовал Володину говорить чаще для того, чтобы украинцы могли лучше понимать истинные устремления "русского мира".
"Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных", - добавил Аваков.
Напомним, ранее Володин прокомментировал закон об украинском языке и пришел к выводу о том, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.