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Помогал боевикам: заммэра Славянска заподозрили в терроризме

26 ноября 2019, 15:02

СБУ уличила чиновника в посягательстве на территориальную целостность страны и терроризме.

СБУ
СБУ / ssu.gov

Заместителю мэра Славянска Донецкой области сообщили о подозрении. Служба безопасности Украины уличила чиновника в посягательстве на территориальную целостность страны и терроризме.

По данным СБУ, в 2014 году он одобрил фейковый референдум, а одного из главарей бандформирований Вячеслава Пономарева назначил главой исполкома горсовета. Кроме того, он легализовал пророссийских боевиков, создав так называемые народные дружины.

Воропаеву объявили подозрение по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и статье 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса.

По данным местного издания Славянские ведомости, речь идет об одном из пяти заместителей мэра Вадима Ляха Викторе Воропаеве.

Напомним, что под Славянском в Донецкой области обнаружили захоронения боевиков "ДНР".

боевики терроризм Славянск Донецкая область
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