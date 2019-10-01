СБУ разоблачила пропагандиста "русcкого мира": агитировал за "Днепропетровскую народную республику"

СБУ разоблачила агитатора за "Днепропетровскую народную республику" / ssu.gov

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русcкого мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность Украины.

Мужчина поддерживал "Л/ДНР", "топил" за создание "Днепропетровской народной республики" и поддерживал идею формирования "Новороссии", передает пресс-служба СБУ.

Украинца завербовали через его знакомых, проживающих в РФ.

"За ежемесячное денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе", - сообщили в СБУ.

Сотрудники ведомства во время обыска нашли у мужчины награду, полученную от российской спецслужбы - медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

Мужчина получил медаль от ФСБ / ssu.gov.ua

Пропагандист "русcкого мира" получил награду от ФСБ / ssu.gov.ua

Кроме того, контрразведчики изьяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Мужчине "светит" до 5 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ранее стало известно, как ФСБ вербует украинских военных.