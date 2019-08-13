"Шерше ля фам": стало известно, как ФСБ вербует украинских военных

ФСБ пыталась завербовать руководителя подразделения ВСУ, который проходит службу в зоне ООС

Российская ФСБ в одной из соцсетей вербует украинских военнослужащих при помощи установления с ними личных контактов под видом представительниц прекрасного пола.

В частности, СБУ разоблачила вербовочный подход российских силовиков к руководителю подразделения ВС Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил. По данным Службы безопасности, подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. "Женщина" во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ, после чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера.

Позже во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение. "Женщина" посулила украинскому военному выезд в Россию с возможностью получения жилья.

Сообщается также, что украинец на провокацию не повелся - он обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и дал подробные показания относительно обстоятельств своей вербовки.

Служба безопасности Украины просит украинских пользователей соцсетей быть бдительными. В случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб рекомендуют обращаться в органы СБУ.

Напомним, украинца Павла Гриба российские силовики арестовали также при помощи женщины. В августе 2017 года 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже о задержании Павла Гриба заявил его отец - тогдашний член общественного совета Государственной пограничной службы Украины.

22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинца к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".