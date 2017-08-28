Офицер запаса обвинил ФСБ: выманила в Беларусь и похитила его сына

28 августа 2017, 16:54

Павел находится в розыске по инициативе управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Павел Гриб

В Беларуси 24 августа исчез сын члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба — 19-летний Павел Гриб.

Об этом рассказал член общественного совета при Государственной пограничной администрации ГПСУ, советник главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицер-пограничник запаса Игорь Гриб, сообщает УНИАН.

В частности, отец подозревает, что его сына похитила ФСБ России.

Он рассказал, что 24 августа 2017 года его 19-летний сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из Российской Федерации.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски Павла в Беларусь, в Гомель.

Там он выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

В Гомельской пограничной группе Гриб обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится его сын.

"Там мне сообщили, что никакой информации о сыне пограничники не имеют", — сказал он.

Гриб убежден, что ФСБ выманило Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и провело задержание. Говоря о причинах похищения сына, Гриб отметил, — ими стали сообщения Павла в соцсетях, направленные против агрессии РФ в Украине.

Также он отметил, что его сын имеет инвалидность, а потому в армии не служил, также он не участвовал в боевых действиях на Востоке Украины.

По словам Гриба, скорее всего, сына похитили уже в Гомеле, поскольку при пересечении границы он не был задержан, как ему сообщили в милиции и пограничной службе Беларуси.

Также он рассказал, что к поиску Павла уже присоединился украинский консул в Беларуси, которому также силовые структуры этой страны сообщили, что такого задержанного у них нет.

Вместе с тем Гриб не связывает похищение своего сына со своей общественной деятельностью в Украине: "я там был, если бы это было так, то меня бы там где-то уже остановили или задержали. Сына выманили и задержали за сообщения в соцсетях".

Также он добавил, что уже подал заявление об исчезновении сына и в полицию, и в СБУ, и сообщил в Госпогранслужбу.

Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение 19-летнего Павла Гриба, который является сыном члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД поручил консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами стран пребывания местонахождение исчезнувшего гражданина Украины", — сказал Кирилич.

Также он добавил: "Вместе с тем посольство Украины в Беларуси направило МИД страны пребывания ноту по делу исчезнувшего гражданина Украины".

В свою очередь, координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук отметил в Facebook: "Цинизм российских фсбшников ни для кого не является секретом. Они не в первый раз похищают граждан Украины и обвиняют их во всех смертных грехах. Такие случаи были и в России, и в оккупированном Крыму. Возможно, сейчас мы имеем дело с прецедентом, когда по фальсифицированному делу выкрали украинского подростка на территории другого государства".

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе похитили крымскую татарку, сыновья которой воюют в АТО.

Фото: Фейсбук И.Гриба.

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ФСБ Беларусь похищение Павел Гриб
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