В России суд вынес приговор Павлу Грибу

Российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима / hromadske.ua

В российском Ростове-на-Дону Северо-Кавказский военный окружной суд в пятницу, 22 марта, вынес приговор сыну члена общественного совета Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба — Павлу Грибу.

Суд приговорил Павла Гриба к шести годам колонии.

По данным агентства, приговор, вынесенный украинцу, еще не вступил в силу, его можно обжаловать на протяжении 10 дней.

"Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — объявил приговор председательствующий коллегии судей.

Таким образом суд поддержал прокурора, который просил приговорить украинца к шести годам колонии общего режима. Адвокат Гриба просил суд оправдать украинца. Наш соотечественник не считает себя виновным.

После вынесения приговора Гриб объявил голодовку, сообщает Громадське.

"В связи с тем, что не допустили ни врачей, ни Денисову (уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова — Ред.) и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", — сказал он.

Ранее на суде по делу Гриба свидетель со стороны обвинения частично отказалась от своих предыдущих слов и дала показания в пользу украинца. Двое свидетелей по делу политзаключенного Павла Гриба не смогли объяснить различия в своих показаниях на стадии следствия и во время судебного заседания.

Людмила Денисова в конце января 2019 года заявила, что Гриб требует немедленной операции на сердце, поскольку его состояние здоровья критическое. В марте ему в суд пришлось вызывать скорую помощью. Напомним, в конце августа 2017 года Игорь Гриб сообщил, что его 19-летний сын Павел исчез. Член общественного совета Госпогранслужбы утверждал, 24 августа парень поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

В сентябре выяснилось, что его содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В России юношу арестовали, а потом продляли срок содержания под стражей.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.