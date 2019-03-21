Дело Гриба в России: украинцу в суд вызывали скорую

21 марта 2019, 12:27

Павел Гриб утверждает, что в РФ ему не предоставляют надлежащую медпомощь.

В РФ Павлу Грибу вызывали скорую помощь
В российский суд Павлу Грибу вызывали скорую помощь / hromadske.ua

В четверг, 21 марта, в российском Ростове-на-Дону в Северо-Кавказском военном окружном суде начались дебаты по делу арестованного украинца Павла Гриба — сына члена общественного совета Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба.

В суд украинцу вызывали скорую помощь, но позже продолжили заседание, сообщает Громадське со ссылкой на данные корреспондента.

По сведениям издания, Павел Гриб рассказал, что не может принимать участие в дебатах — пожаловался на тошноту, боли и отстутствие надлежащей медпомощи.

"Со времени прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал, меня увозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать с болезнями", — заявил украинец.

Павел Гриб считает начатое в отношении него дело исключительно политическим. "...думаю, что, когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится", — добавил он.

На дебатах в суде прокуроры просили дать украинцу 6 лет тюрьмы за "склонение к теракту". Срок заключения предлагали отчислять с 25 августа 2017 года.

В РФ Павлу Грибу вызывали скорую помощь
В российский суд Павлу Грибу вызывали скорую помощь / hromadske.ua

Напомним, в конце августа 2017 года Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына Павла. Член общественного совета Госпогранслужбы утверждал, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

В сентябре выяснилось, что его содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В России юношу арестовали, а потом продляли срок содержания под стражей.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

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Россия суд скорая Павел Гриб
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