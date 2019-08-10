"Мучили ежедневно": освобожденный политузник рассказал о пытках в Крыму

Александр Стешенко / Скриншот

Украинский политзаключенный Александр Стешенко, освобожденный недавно из колонии аннексированного Россией Крыма, заявил о том, что признательные показания его заставили подписать под пытками.

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили кульками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели...", - рассказал он в интервью krymr.com.

При этом он подчеркнул, что в застенках ФСБ он провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля 2018 года.

Читайте такжеЗеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове"Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было - выдерживать пытки, пока не записали видео, мучили каждый день", - добавил Стешенко.

Напомним, ранее украинский журналист Роман Сущенко, которого незаконно задержали в России и по надуманным обвинениям приговорили к 12 годам колонии, подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине.