Журналист Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине - адвокат

7 августа 2019, 23:18

Журналист подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине.

Роман Сущенко
Роман Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине / фото: rbc.ua

Украинский журналист Роман Сущенко, которого незаконно задержали в России и по надуманным обвинениям приговорили к 12 годам колонии, подписал документы о согласии отбывать наказание в Украине, заявил его адвокат Марк Фейгин.

По словам Фейгина, инициатива подписания таких документов исходила от российской стороны.

При этом Фейгин советует не преувеличивать значение этих бумаг, поскольку о намерениях РФ ничего неизвестно.

"Во время недавнего общения с Романом Сущенко по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождение. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа. Планы российской стороны нам неизвестны", - сказал Фейгин.

В то же время, по его мнению адвоката Сущенко, в целом переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания". В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник.

Читайте такжеАдвокат Сущенко раскрыл подробности задержания журналиста в России"Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - резюмировал Фейгин, передает Укринформ.

Напомним, ранее адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что  есть шанс обменять украинского журналиста Сущенко на Вышинского.  

Утром 31 июля Фейгин написал в Twitter, что вчера посетил в ИК-11 своего подзащитного Романа Сущенко.

"Из всего, что мне удалось узнать, у меня есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным. Сейчас это зависит от руководства Украины, его способности такие переговоры провести", - написал адвокат.

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заключенный Марк Фейгин Роман Сущенко новости России
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