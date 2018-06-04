Российский суд дал Роману Сущенко 12 лет строгого режима

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщает "Новая газета".

Ранее прокурор запросил для Сущенко 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "Совершенно секретно".

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговором журналисту Роману Сущенко за шпионаж. "Выражаем протест РФ по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения", - написала спикер ведомства Марьяна Беца в Twitter.

Собственного корреспондента информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. По мнению российских спецслужб, журналист является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины" и якобы собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже заявив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину Роман Сущенко не признает.

Ранее сообщалось, что Украина готова передать Москве 23 россиянина, осужденных на территории Украины, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

"Во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой. Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине за причастность к террористическим актам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы готовы передать их России ради освобождения (Олега) Сенцова, (Александра) Кольченко, (Николая) Карпюка, (Станислава) Клыха, (Павла) Гриба", - заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в ходе заседания согласительного совета в парламенте.